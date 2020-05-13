غاريث بايل يتصدر قائمة أسرع لاعبي العالم

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية النقاب عن قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم حالياً.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في المركز العاشر بسرعة تبلغ 35 كيلو متر في الساعة.

جاء بعده الجناح الألماني في صفوف مانشستر سيتي ليروي ساني بسرعة 35.4 كيلو متر في الساعة.

وجاء في المرتبة الثالثة مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ بسرعة تبلغ 35.05 كيلو متر في الساعة، ثم هداف أتلتيك بلباو إينياكي ويليامز برصيد 35.07 كيلو متر في الساعة.

المركز الخامس تواجد فيه كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي بسرعة تبلغ 35.21 كيلو متر في الساعة، ثم المكسيكي يورغن دام لاعب تايغرز أونال المكسيكي بسرعة 35.27 كيلو متر في الساعة.

نجم باير ليفركوزن كريم بلعربي يأتي بعد ذلك في المرتبة السابعة حيث تبلغ سرعته في الملعب 35.28 كيلو متر في الساعة ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بسرعة 36 كيلو متر في الساعة.

وفي المرتبة الثانية جاء البيروفي أدفينكولا بسرعة 36.15 كيلو متر في الساعة، في حين تصدر القائمة النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني بسرعة 36.9 كيلو متر في الساعة.