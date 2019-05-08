غاريث بايل يرفض مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن غاريث بايل جناح ريال مدريد رفض فكرة الانتقال لمانشستر يونايتد.

تأتي هذه التطورات بعد اجتماع عُقد بين الدولي الويلزي والمدرب زين الدين زيدان أعلم فيه الفرنسي اللاعب بضرورة بحثه عن فريق جديد الموسم القادم.

وكشف برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن فشل يونايتد في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل دفع بايل لرفض فكرة الالتحاق بصفوفه.

وقال إدواردو إيندا محلل صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية في البرنامج: "يرى بايل أن انتقاله إلى يونايتد بات غير ملائم، لأن الفريق لن يشارك في دوري الأبطال".

وأضاف: "يعتزم زيدان التخلي عنه على جميع الأحوال".

يذكر أن بايل ظهر بمستويات متواضعة هذا الموسم ولم يستطع أن يملأ الفراغ الذي خلفه رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو، إضافة لتعرضه للكثير من الإصابات.