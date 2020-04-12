غاسول يحلم بمشاركة أولمبية قياسية

أكد نجم كرة السلة باو غاسول أنه يحلم بالتواجد ضمن صفوف منتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي أرجئت إلى صيف عام 2021.

وإذا تمكن غاسول من المشاركة في الألعاب الأولمبية فسيكون ذلك للمرة الخامسة في مسيرته علماً بأنه حاز الميدالية الفضية في النسخ الثلاث الأخيرة في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 مع منتخب بلاده.

وقال نجم السلة الإسباني للقناة الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية “كنت آمل قبل أن يتم إرجاء الألعاب أن أحصل على فترة كافية لكي أتعافى تماماً من الإصابة والمشاركة في الألعاب الخامسة بعمر الأربعين الصيف القادم في طوكيو”.

وأضاف الفائز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مع لوس أنجيليس ليكرز مرتين عامي 2009 و2010 “بطبيعة الحال، أملك الآن المزيد من الوقت للاستعداد، لكن يتعين عليّ أن أخوض مباريات تنافسية لكي أكون في جاهزية كاملة صيف عام 2021 وأستطيع مساعدة منتخب بلادي”.

وتابع النجم الذي لا ينتمي لأيّ فريق في الوقت الحالي، بعد أن تخلى بورتلاند ترايل بلايزرز عن خدماته في نوفمبر الماضي، “لكن الحقيقة أني سأبلغ الحادية والأربعين صيف 2021 وسيشكل ذلك تحدياً كبيراً، لكني شخص طموح يعشق التحديات وبالتالي قد يكون الأمر إيجابياً من هذه الناحية”.

وكشف الإسباني الذي رفع علم بلاده في حفل افتتاح ألعاب لندن عام 2012 “لديّ رغبة كبيرة في خوض الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة والتي ستكون آخر بطولة كبيرة لي”.

وتحدث غاسول عن الصعوبات التي يواجهها “لا أستطيع التوجه إلى أماكن معينة لمتابعة علاجي كما يحلو لي. ثمة بعض التجارب لا أستطيع القيام بها وأنا في الحجر المنزلي”.

وقال “لا استطيع رؤية الأطباء أو المعالجين الفيزيائيين وعلى الرغم من أني أستطيع تلقي بعض التطبيقات عبر الهاتف، فإن الوضع يبقى مختلفاً”. وأضاف “أحاول استخلاص الإيجابيات والقيام بما أستطيع القيام به”.