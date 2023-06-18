غافي: إنفاق ريال مدريد الضخم على الصفقات لا يقلق برشلونة

شدد النجم الإسباني الشاب غافي لاعب خط وسط برشلونة أن إنفاق الغريم ريال مدريد الضخم على التعاقدات لا يؤرق مضجع فريقه والمسؤولين عنه.

وأجرى النادي الملكي صفقتين مهتمين حتى الآن خلال الأيام الماضية، حيث ضم نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو، كما أعاد الإسباني براهيم دياز بعد موسمين قضاهما في أي سي ميلان على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم ريال أيضاً بتعاقدات بارزة أخرى على غرار الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الذي قد يعوض الراحل كريم بنزيما.

ماذا قال غافي عن تحركات ريال مدريد في سوق الانتقالات؟

كشف اللاعب الصاعد في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يمر البارسا بأفضل الفترات من الناحية المالية، لكن لدينا شبان جاؤا من الأكاديمية ولدينا بالتالي فريق عظيم، يستطيع مدريد التعاقد مع من يريد.

"لا يهمني الأمر، لدينا لاعبونا وسنبذل كل ما بوسعنا.

"ما زال أمامي الكثير لتعلمه، فأنا صغير في العمر، أتمنى أن أتحسن أكثر، لكني أسعى دائماً لتقديم كل ما بجعبتي وأن أتنافس لمدة 90 دقيقة، وهذا ما سأستمر بفعله."