كأس العالم: غانا تتغلب على كوريا الجنوبية في مباراة مثيرة

تغلب منتخب غانا على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جرى على أرضية ستاد المدينة التعليمية اليوم الاثنين لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

جاءت أهداف الغانيين عبر محمد ساليسو (24)، ومحمد قدوس (هدفان) في الدقيقتين 34 و 68).

أما هدفا المنتخب الآسيوي فحملا توقيع تشو كيونغ سيونغ في الدقيقتين 58 و 61.

يذكر أن البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الكوري تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+12.

غانا تنعش آمالها في التأهل

بهذا الفوز الضروري، رفع المنتخب الغاني رصيده إلى 3 نقاط جعلته يرتقي مؤقتاً للمركز الثاني منعشاً آماله في العبور بانتظار نتيجة مباراة منتخبي البرتغال وأوروغواي في وقت لاحق اليوم.

فيما تجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير لتتضاءل حظوظه في التأهل لدور الـ 16.