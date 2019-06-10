غريزمان: اخترت وجهتي المقبلة

اعترف أنتوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد بأنه اختار بالفعل أين سيلعب الموسم القادم، رغم تأخير إعلان عن ذلك والذي سيصادف الأول من يوليو، موعد تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة الإسبانية من 200 إلى 120 مليون يورو.

وقال الدولي الفرنسي في مقابلة مطولة مع برنامج "تيليفوت" الذي تبثه كل يوم أحد قناة "تي إف 1" الفرنسية : "أعرف أين أريد أن أذهب، والتضحيات التي يجب علي تقديمها للوصول إلى هناك، فقط أطلب القليل من الصبر، بمجرد أن أقول ذلك، سيكون ذلك بكل سرور".

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بطل العالم مع منتخب فرنسا قدم دلائل جديدة حول مستقبله بعدما صرح بأنه سيقدم تضحيات من أجل الوصول إلى المكان الذي سيلعب فيه، حيث يشير إلى أن مساره سيكون نحو كامب ناو معقل برشلونة، لأنه العام الماضي أهان البارسا بقراره، وبات عليه الآن قبول الشروط الجديدة للنادي الكتالوني من أجل المجيء.

وعكس ما كتبته الصحيفة الشهيرة سابقاً، كشفت "سبورت" أن صاحب الـ 27 عاماً أشار إلى باريس سان جيرمان، في ظل رفض نجوم برشلونة قدومه، بالإضافة الى ردة فعل جماهير كامب ناو التي أطلقت الصافرات ضده خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو في الدوري الإسباني، مما دفعه للتواصل مع باريس سان جيرمان، وإبرام اتفاق يُزعم أنه بات مكتملاً.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد ظهرت في الوقت ذاته تؤكد أن غريزمان التقى برئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي للتفاوض على الصفقة وأن النادي الباريسي حريص على استبداله بإيدينسون كافاني الذي قد يرحل بدوره.