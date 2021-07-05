غريزمان بديل كين "الأرخص ثمناً" في مانشستر سيتي

بات أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة على أجندة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتدرس إدارة سيتي استقطاب الهداف الفرنسي كونه لن يكلف خزائن النادي مبلغاً ضخماً مقارنة بهاري كين مهاجم توتنهام الذي يبدو التعاقد معه أمراً صعباً ومكلفاً للغاية.

ويتطلع جوسيب غوارديولا مدرب السيتيزنز لاستغلال رغبة البارسا في الحصول على سيولة مالية من أجل تمديد عقد القائد ليونيل ميسي من خلال إبرام صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.

واجتمع "بيب" مع رئيس البارسا مؤخراً لبحث إمكانية إجراء عمليات بيع وشراء.

ويمكن أن يضحي برشلونة بـ غريزمان بعدما تعاقد مؤخراً مع سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي لتدعيم خطه الأمامي.

يذكر أن المهاجم الفرنسي شارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 المقامة حالياً، لكن أبطال العالم غادروا البطولة مبكراً منذ دور الـ 16 بعد خسارة مفاجئة من منتخب سويسرا بركلات الترجيح تسببت بمشاكل داخل معسكر الديوك.