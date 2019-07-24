غريزمان: برشلونة أفضل بوجود ميسي

عبر أنتوان غريزمان، مهاجم برشلونة عن سعادته بتسجيل ظهوره الأول بقميص البارسا، وذلك خلال مواجهة تشيلسي ودياً، أمس، والتي انتهت بفوز البلوز (2-1).

وانضم الدولي الفرنسي للبارسا هذا الصيف، قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تصريحات جريزمان عقب المباراة، حيث قال: "سعيد ببدء مشواري مع الفريق والظهور لدقائق قليلة بهذا القميص، لكني أريد اللعب أكثر ومواصلة التدرب".

وأضاف: "الظهور الأول كان مميزاً للغاية، على الرغم من أن المباراة لم تسر على نحو جيد، لأننا لم نكن نرغب في إنهاء مباراتنا التحضيرية الأولى بهزيمة، لكننا نملك الوقت من أجل التحسن".

وبسؤاله عن رأيه في الدفع به كمهاجم صريح خلال المباراة، أجاب: "بإمكاني اللعب في أي مركز هجومي، والأمر يعتمد على خطة المدرب، لكن يتحتم عليّ مواصلة التحرك للتواصل بشكل أكبر مع زملائي".

وعند سؤاله عن مدى تأثر فريقه بغياب ليونيل ميسي ولويس سواريز، أجاب: "هذا لا يهم الآن، رغم أننا سنكون أفضل معهما، لكننا حال غيابهما يتوجب علينا البحث عن حلول".

وفي ختام تصريحاته، كرر غريزمان كلماته، التي أفصح عنها خلال تقديمه لوسائل الإعلام، قائلًا: «أريد التدرب مع ميسي ومشاركته في التدريبات، حتى أتعرف على كيفية عمله بشكل يومي".