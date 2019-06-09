غريزمان بين برشلونة وباريس سان جيرمان

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الأحد أن أنتوان غريزمان قد يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الموسم المقبل، رغم المفاوضات السابقة بينه وبين برشلونة.

ويرى الدولي الفرنسي أن فرصة لعبه مع البارسا باتت صعبة بعض الشيء، نظراً لصافرات الاستهجان التي تعرض لها من قبل جماهير كامب ناو خلال زيارته الأخيرة رفقة أتلتيكو مدريد.

كما رفضت غرفة ملابس برشلونة قدوم المهاجم بعدما رفض الانضمام للفريق الصيف الماضي، مما يجعل فرص قدومه

مستقبلاً معقدة بعض الشيء مقارنة بالسابق.

يذكر أن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان طالب إدارة ناديه بضم غريزمان لخلافة إيدينسون كافاني في ظل رغبة المهاجم الأوروغوياني في الرحيل هذا الصيف.