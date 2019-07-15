غريزمان سعيد باللعب إلى جانب ميسي

أعرب أنتوان غريزمان، المهاجم الجديد لبرشلونة عن سعادته باللعب قريباً إلى جانب نجم بطل إسبانيا ليونيل ميسي، واصفاً شعوره بـ "سعادة لا تصدق".

وقال الدولي الفرنسي المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده: "أنا سعيد جداً، متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف إلى زملائي الجدد"، وذلك خلال لقاء مع القناة التلفزيونية للنادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة هذا الأسبوع التعاقد مع غريزمان، في خطوة أدت إلى خلاف مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الذي اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي دفعه البارسا وهو قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع نادي العاصمة الإسبانية، غير كافٍ.

وأشار أتلتيكو في بيان: "من الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة حصل قبل تخفيض البند الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً".

فيما أشارت تقارير إلى أن وصيف بطل الدوري الإسباني الموسم المنصرم سيرفع المسألة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو يمتد حتى 2023، في حين أن عقده الجديد من المقرر أن يبقيه في برشلونة حتى 2024.