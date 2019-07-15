غريزمان: لم أغدر بأتلتيكو مدريد وما حدث مؤسف

اعتبر أنتوان غريزمان خلال تقديمه كلاعب جديد لبرشلونة أن موقف فريقه السابق أتلتيكو مدريد من انتقاله إلى "مؤسف".

وقال الهداف الفرنسي، رداً على سؤال بشأن رد فعل الروخيبلانكوس بشأن انتقاله إلى البارسا بعد دفع البند الجزائي الذي يخوله فك ارتباطه بنادي العاصمة الإسبانية: "نعم، أمر مؤسف فيما يتعلق بأتلتيكو. ذهبت عمداً لرؤيتهم حتى لا أغدر بهم، لكي يتمكنوا من التحضير للمستقبل. توصلنا إلى اتفاق، لكن تغير الوضع في النهاية. هذا هو واقع الأمور ويجب تقبله".

وأشارت تقارير إسبانية، السبت الماضي، إلى أن أتلتيكو سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده، البالغ 120 مليون يورو، والذي اعتبره نادي العاصمة غير كاف.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية الى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض فيفا "عقوبة على برشلونة واللاعب".

وحل أتلتيكو، وصيفاً في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الدوري الإسباني، وقد رفع إلى فيفا عام 2017 مسألة "محاولة غير مشروعة" من قبل النادي الكتالوني، لمحاولة التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وسارع أتلتيكو، الجمعة، إلى الاعتراض بعد إعلان البارسا رسمياً ضم غريزمان المتوج صيف عام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

وأنهى الإعلان الأخذ والرد بشأن مستقبل المهاجم في مدريد، لا سيما أنه أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو مدريد، الذي تدهورت علاقته مع غريزمان مؤخراً وصولاً إلى امتناع الأخير عن الحضور للالتحاق باستئناف التدريبات الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه: "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو مدريد: "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيراً: "فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

وأقر غريزمان الذي كان مرتبطاً بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، بأنه "من الصعب دائماً أن تترك مكاناً تشعر فيه بالارتياح، في إشارة الى نادي العاصمة الذي دافع عن ألوانه منذ 2014 بعد انتقاله إليه من ريال سوسييداد وسجل له 133 هدفاً في 257 مباراة، مؤكداً: "أكن الاحترام والتقدير لهذا النادي، وأعتقد أني قدمت كل شيء على أرض الملعب منذ بداية الموسم وحتى نهايته، ولا أشعر بأي خجل".