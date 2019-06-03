غريزمان ما زال يجهل وجهته القادمة

أكد أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا عقب مواجهة بوليفيا أنه ما زال يجهل ما سيحصل له الموسم القادم رداً على التقارير الإعلامية التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة.

وقال المهاجم الذي أعلن الرحيل عن أتلتيكو: "لا أعرف شيء حتى الآن، لكن كل شيء سيصبح أوضح بمرور الوقت".

وأشارت أنباء في الفترة الماضية إلى أن لاعبي البارسا لا يرغبون بقدوم غريزمان، علماً بأنه كان قريباً من النادي الكتالوني صيف العام الماضي قبل أن يغير رأيه، وهو أمر أثار استياء نجوم برشلونة.

يذكر أن منتخب فرنسا حقق الفوز على نظيره البوليفي بهدفين نظيفين أمس في مباراة ودية استعدادية لدوري الأمم الأوروبي سجل غريزمان خلالها الهدف الثاني.