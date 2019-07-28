غريزمان متحمس للعب مع ميسي

أكد المهاجم أنتوان غريزمان تحمسه للعمل سوياً مع ليونيل ميسي في برشلونة رافضاً التعليق على ما تردد بشأن توقيعه لريال مدريد في وقت سابق.

وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية حواراً مع الدولي الفرنسي قال فيه: "اشعر بأهميتي منذ اليوم الأول لي في برشلونة، وجاهز للعب في أي مركز، سواء رأس الحربة أو خلف المهاجم أو على الجناحين.

"ألتزم بتعليمات الجهاز الفني، وتنتظرني منافسة كبيرة، فالفريق يضم أسلحة هجومية مثل ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، وفيليبي كوتينيو، ومالكوم.

"لا أشعر بالخوف من التواجد وسط النجوم، وأتطلع لرؤية ميسي، واللعب بجوار سواريز، وديمبيلي، وكوتينيو، وواثق أن هذا الفريق قادرة على الظفر بالألقاب".

وتحدث غريزمان عن ميسي، حيث قال: "إشادة ميسي بي العام الماضي أسعدتني كثيراً، وفخور بما قاله عني، فهو الأفضل، وعندما يتحدث الأفضل يجب أن ينصت الجميع.

"أتطلع لرؤية ميسي، وكيف يتصرف خلال التدريبات والمباريات، والاستمتاع أيضاً باللعب إلى جانبه، وتبادل صناعة وتسجيل الأهداف".