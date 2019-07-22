غريزمان: ميسي لم يهنئي بانتقالي لبرشلونة

كشف أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة الجديد وأتلتيكو مدريد السابق أن ليونيل ميسي قائد البارسا لم يقم بتهنئته على انضمامه للفريق حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الفرنسي خلال رحلة برشلونة لليابان، وأكد خلالها أنه لا يزال بانتظار مكالمة النجم الأرجنتيني له.

وقال غريزمان: "مرروا الكرة بين قدمي مرتين في التدريبات الأولى لي في برشلونة، الأمور لم تسر بشكل مثالي بالنسبة لي، لكني تعلمت الدرس.

"حتى الآن لم يتصل بي ميسي بعد، لكن (لويس) سواريز هنأني ورحب بي بمجرد انضمامي للفريق، وجميع اللاعبين قاموا بذلك، أنا سعيد لأني سأشاركهم نفس غرفة الملابس، أتمنى أن أساعدهم بكل ما لدي".

واختتم تصريحاته: "قمت بكل شيء ممكن مع أتلتيكو مدريد وزملائي ودييغو سيميوني حتى يكون رحيلي بصورة لائقة، ربما سبب الأمر مشكلة لهم، لكني هادىء وأضع كل تركيزي في برشلونة".

يذكر أن العديد من التقارير السابقة أكدت أن ميسي غير راضٍ عن انضمام غريزمان لرغبته في عودة زميله السابق نيمار من باريس سان جيرمان.