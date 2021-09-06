غريزمان وافق على تخفيض أجره 40 بالمئة للانضمام إلى أتلتيكو

وافق المهاجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان على تخفيض أجره بنسبة 40 بالمئة من أجل الرحيل عن برشلونة والعودة إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي إبرام الصفقة التي عنت عودة اللاعب إلى صفوف فريقه السابق بعد موسمين متواضعين خاضهما مع البارسا.

وسعى النادي الكتالوني لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه الكلية بالتخلص من النجوم ذوي الأجور العالية وتخفيض رواتب المخضرمين.

ووافق غريزمان بالتالي على تخفيض ما يتقاضاه بنسبة 40 بالمئة كونه كان يرغب بشدة في العودة للعمل تحت إشراف مدربه السابق دييغو سيميوني.

ويمكن تمديد فترة الإعارة لموسمٍ ثانٍ إذا وافق برشلونة على ذلك صيف العام القادم.

وسيدفع الروخيبلانكوس 40 مليون يورو لتأمين خدمات الهداف الفرنسي بشكل نهائي شاملة جميع الإضافات إذا خاض اللاعب 50 بالمئة أو أكثر من مباريات فريق العاصمة الإسبانية خلال موسم 2022-2023.