غريزمان وكوتينيو المرشحان القادمان لتخفيض أجورهما في برشلونة

يتطلع برشلونة للإعلان قريباً عن تخفيض أجور نجومه المخضرمين جوردي آلبا وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو، وذلك بعد أيام من إعلان جيرارد بيكيه عن موافقته على الأمر ذاته.

وسيكون النجمان الآخران أنتوان غريزمان وفيليبي كوتينيو المرشحين القادمين في البارسا لمواجهة مقصلة تخفيض الرواتب وفقاً لموقع "آرا" الكتالوني.

وكان اللاعبان مرشحان للرحيل عن الفريق مطلع الصيف، إلا أن مغادرة القائد ليونيل ميسي غير المتوقعة جعلت استمرارهما مرجحاً.

غريزمان يريد البقاء في برشلونة

كشف الفرنسي في تصريحات لتلفزيون البارسا الرسمي عن تطلعه للاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق بعدما شارك في لقائه المئوي مع البلاوغرانا والذي حقق فيه الفوز على ريال سوسييداد 4-2 مطلع الأسبوع في افتتاح منافسات الدوري الإسباني.

في المقابل، من المتوقع أن يعود كوتينيو للملاعب خلال الأسابيع القادمة بعد خضوعه في أبريل الماضي لعملية جراحية ثانية في الركبة.

وكانت آخر مشاركة للدولي البرازيلي مع برشلونة في ديسمبر الماضي خلال المباراة التي تعادل فيها مع آيبار بهدفٍ لمثله.