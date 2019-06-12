غريزمان يتجنب الحديث عن مستقبله

تحدث أنتوان غريزمان، نجم فرنسا وأتلتيكو مدريد، عن خطوته المقبلة وأكد أنه لا يعلم بعد الفريق الذي سينضم له هذا الصيف.

وأكد الدولي الفرنسي الشهر الماضي انتهاء مشواره مع أتلتيكو بعد خمسة مواسم، لتربطه وسائل الإعلام بعدة أندية على رأسها برشلونة.

وقال غريزمان بعد مباراة بلاده أمام آندورا ضمن تصفيات يورو 2020: "يجب التحلي بالصبر، لا يزال الوقت مبكراً للحديث، أريد تحديد مستقبلي أكثر من أي شخص.

"يجب علينا الانتظار، لا أعرف إن كنت سأستمر في إسبانيا، ربما خلال أسبوعين سنعرف شيئاً ما، أريد فقط لعب الكرة والتمتع".

وكان المهاجم قد أكد في وقت سابق أنه يعرف أن وجهته المقبلة لن تكون صوب الدوري الأميركي.

وشارك غريزمان في انتصار فرنسا على آندورا برباعية نظيفة ضمن تصفيات يورو 2020.