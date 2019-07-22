غريزمان يتمنى تحرك برشلونة لضم لاكازيت

أكد الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة الجديد رغبته في اللعب بجوار مواطنه أليكساندر لاكازيت في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها غريزمان لشبكة"سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه يود مزاملة لاكازيت على مستوى النادي لما يمتلكه من موهبة كبيرة.

وقال غريزمان: "أتمنى أن ألعب بجوار لاكازيت، فهو صديق لي وقد لعبنا معاً في المنتخب الوطني، إنه لاعب مذهل ولديه موهبة كبيرة للغاية".

وأضاف: "أحظى بالكثير من المرح في الدوري الإسباني، لدينا هنا ما يفتقده الدوري الإنجليزي.

"آرسنال فريق جيد ويستحق الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، أتمنى أن يحصل ذلك يوماً ما".

يذكر أن غريزمان أكد في تصريحات سابقة صعوبة عودة نيمار لبرشلونة وإشراكه في خطة واحدة معه هو وليونيل ميسي ولويس سواريز.