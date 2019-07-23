غريزمان يعلق على خسارة برشلونة أمام تشيلسي

أعرب أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي عن سعادته الكبيرة بخوض أول مباراة له بقميص الفريق الكتالوني.

وواجه البلاوغرانا غريمه تشيلسي في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد أقيمت على ملعب سايتاما في اليابان، خسرها بنتيجة 1-2.

وأكد الدولي الفرنسي أن أمامه الكثير ليتعلمه حول أسلوب لعب البارسا، مشدداً على سعيه لتقديم أفضل ما لديه.

وقال غريزمان: "لدي الكثير من العمل لأقدمه لبرشلونة رفقة (ليونيل) ميسي، حينما يعود هو ولويس سواريز ستكون النتائج أفضل بكل تأكيد.

"اشعر ببعض الألم في ركبتي، لكني سأكون متواجداً في المباراة المقبلة.

"تربطني علاقة طيبة بـ (عثمان) ديمبيلي، عملنا سوياً في منتخب فرنسا من قبل، ولدينا المزيد من الوقت لنتفاهم ونتحسن، يمكننا أن نتطور بشكل كبير".

وعن الخسارة: "إنها المباراة الأولى لنا، علينا التعلم والتطوير من أنفسنا في الفترة القادمة، أنا حريص على المشاركة لدقائق أكثر من أجل التعلم".

يذكر أن غريزمان شارك في اللقاء لمدة 45 دقيقة فقط، حيث استبدله المدير الفني إيرنيستو فالفيردي كما فعل مع الفريق كاملاً بين الشوطين.