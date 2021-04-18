غرينوود يقود مانشستر يونايتد للتفوق على بيرنلي

حافظ مانشستر يونايتد على فرصته الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وواصل مطاردة جاره مانشستر سيتي متصدر الترتيب بالفوز الكبير 3-1 على بيرنلي ضمن المرحلة 32 من المسابقة.

على ملعب أولد ترافورد، فرض يونايتد هيمنته شبه الكاملة على المجريات في معظم فترات المباراة ولكنه لم يستطع حسمها لصالحه إلا في الدقائق الأخيرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل مايسون غرينوود هدف التقدم ليونايتد في الدقيقة 48 ، وعادل جيمس تاركوفسكي للضيوف في الدقيقة 50.

وظل التعادل قائماً حتى سجل غرينوود الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 84، ثم أضاف البديل إيدينسون كافاني الهدف الثالث للشياطين الحمر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل آخر ست مباريات لكل منهما.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.