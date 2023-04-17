غضب في ريال مدريد جراء تعيين أورساتو لقيادة مواجهة تشيلسي

البوابة - عبر ريال مدريد الإسباني عن غضبه جراء تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهاباً على أرضه بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي ليصبح على أعتاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويلتقي الفريقان في مواجهة العودة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ليلة الثلاثاء.

يأتي اعتراض النادي الإسباني ولاعبوه على اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأورساتو في ظل أدائه خلال اللقاء الذي خسره الميرينغي أمام مانشستر سيتي بهدف لاثنين في ذهاب دور الـ 16 من التشامبيونز ليغ الموسم المنصرم.

يذكر أن تشيلسي يمر بموسم صعب حيث أدت النتائج السلبية لإقالة المدير الفني السابق غراهام بوتر وتعويضه بفرانك لامبارد بصفة مؤقتة.