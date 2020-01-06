غنابري يتعرض لإصابة

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، أمس الأحد، إصابة سيرج غنابري خلال المعسكر الذي يقيمه حالياً في الدوحة.

وأكد النادي البافاري حامل لقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية أن الدولي المتألق اشتكى من آلام في وتر أخيل واضطر للتوقف عن التدرب مع رفاقه على ملاعب آسباير.

وقال المدرب هانس فليك: "كان يركض مع بقية اللاعبين ثم اضطر للتوقف لشعوره ببعض الآلام، يجب أن نتعامل مع الأمر بكل جدية ونتمنى أن يتعافى سريعاً".

ويعتبر غنابري ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب بعد تألقه هذا الموسم حيث يعتبر أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم في الدوري الألماني.

ويستمر معسكر البافاري في الدوحة حتى العاشر من الشهر الجاري استعداداً لاستكمال الموسم الطويل حيث ينافس على البطولات الثلاث (الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).