غوارديولا: العودة لتدريب برشلونة غير واردة

استبعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تماماً إمكانية تدريب برشلونة مرة ثانية في مسيرته، مؤكداً في الوقت نفسه "رغبته" في تحقيق النجاح في إنجلترا.

ويعد غوارديولا أكثر المدربين تتويجاً في تاريخ الفريق الكتالوني بعدما قاده إلى 14 لقباً في مختلف المسابقات عندما تولى الإشراف عليه من 2008 إلى 2012.

وبدأ اسم الإسباني يتردد في الأيام الأخيرة لا سيما بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من منصبه وتصريح أحد أبرز المرشحين لخلافته فيكتور فونت بأنه ينوي استعادة خدمات المدرب الكتالوني بحال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد غوارديولا بعد فوز فريقه على شيفيلد يوناتيد في الدوري الإنجليزي أن فترته مع برشلونة انتهت، وقال: "قلتها مرات عدة، فترتي كمدرب لبرشلونة انتهت، أعتقد في الحياة، يجب أن تقوم بعمل ما في مكان ما لمرة واحدة فقط.

"ثمة أشخاص رائعون يمكن أن يتولوا المهمة، على سبيل المثال هناك الآن رونالد كومان (مدرب برشلونة) الذي يعد مدرباً ممتازاً، انتهى الأمر (بالنسبة لي).

"بطبيعة الحال، سأعود لاستعادة مقعدي في الملعب ومتابعة إحدى المباريات، أنا سعيد جداً هنا (في مانشستر)، وما زلت أملك الرغبة للقيام بعمل جيد وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وأمل غوارديولا أن يتم انتخاب رئيس جديد جيد لبرشلونة بقوله: "سيكون هناك انتخابات في برشلونة، آمل في اختيار مجلس إدارة جيد لإبقاء برشلونة هذا النادي المدهش في أعلى المستويات".