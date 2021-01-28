غوارديولا: توخيل مدرب استثنائي

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بتوماس توخيل المدير الفني الجديد لتشيلسي ووصفه بأنه «استثنائي».

وأكد الإسباني في تصريحات نقلها موقع "جول" ثقته في نجاح الألماني مع البلوز، وسعادته بوجوده في إنجلترا.

وأضاف: "عندما كنت في ألمانيا أقود بايرن ميونيخ، واجهته عندما كان يشرف على ماينتس، وعندما انتقل بعد ذلك إلى بوروسيا دورتموند، أظهر إمكانيات رائعة مع الفريق.

"عانينا كثيراً في المنافسة مع دورتموند في ذلك الوقت، من أجل الفوز بلقب الدوري الألماني.

"توخيل صديقي، وأنا سعيد برؤيته هنا في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن توخيل أقيل من منصبه مدرباً لباريس سان جيرمان، وتولى مؤخراً مهمة تدريب تشيلسي خلفاً لفرانك لامبارد الذي تمت إقالته.

واستهل توخيل مغامرته مع البلوز بتعادل سلبي مع ولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج أمس ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي.