غوارديولا: سأعود إلى برشلونة عاجلاً أم آجلاً

علق بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي على إمكانية عودته إلى البارسا مستقبلاً.

وقال الإسباني: "انسوا ذلك. سأعود إلى برشلونة عاجلاً أم آجلاً، لكن ليس كرئيس، أخرجوا هذه الفكرة من رؤوسكم... يجب أن يكون المتقدم لهذا المنصب جاهزاً ولديه المعرفة اللازمة.

"أحاول أن أكون مدرباً جيداً، وكل شيء يسير على ما يرام، لكن الرئاسة مختلفة تماماً".

وتعد الحقبة التي أشرف فيها "بيب" على تدريب برشلونة (بين عامي 2008 و2012)، من بين الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، إذ توج معه خلالها بعدة ألقاب قارية ومحلية أبرزها، لقبان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

ويشرف صاحب الـ 48 عاماً حالياً على تدريب مانشستر سيتي، والذي قاده الموسم المنصرم للفوز بالثلاثية المحلية في إنجلترا (الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد).