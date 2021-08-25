غوارديولا سيغادر مانشستر سيتي بعد انتهاء عقده

ألمح جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى أنه سيرحل عن الفريق على الأغلب بمجرد انتهاء عقده في صيف عام 2023.

ويرغب مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق في تجربة التدريب الدولي على مستوى المنتخبات بعد نهاية رحلته مع السيتيزنز.

ووقه المدير الفني الإسباني على عقد جديد مع سيتي عام 2020 سينتهي في 2023، وبالتالي سيبقى لأطول فترة تدريبية مع بطل إنجلترا الذي تولى الإشراف عليه منذ عام 2016.

ويتطلع غوارديولا لقيادة سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا المستعصي قبل انتهاء عقده.

وسيأخذ "بيب" قسطاً من الراحة بعد الرحيل عن مانشستر سيتي لدراسة الخيارات المتوفرة.

وأشار المدرب إلى أنه قد يشرف على تدريب منتخب مثل البرازيل إن سنحت الفرصة.