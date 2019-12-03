غوارديولا: لا أريد أي تعاقد جديد في الشتاء

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عدم الحاجة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر القادم.

وقال الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيتي وبيرنلي والمقررة الليلة ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي: "لا نريد أي لاعب في الشتاء، لم ننجح من التعاقد مع قلب دفاع في الصيف، استمر (نيكولاس) أوتاميندي وقررنا أن يشغل فيرناندينيو المركز وهذا كل ما في الأمر.

"ستكون هناك حاجة للتجديد في الفترة الصيفية مع نهاية الموسم، قد يرحل فيرناندينيو وسنبحث عن بديل له".

ولم يضم سيتي بديلاً للمدافع فينسان كومباني نهاية الموسم المنصرم، فيما تعرض إيمريك لابورت للإصابة ليتوفر فقط أمام غوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز وأوتامنيدي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.