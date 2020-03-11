غوارديولا: لا قيمة للعب بدون جماهير

أعرب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن عدم رغبته في خوض المباريات دون الجماهير، ممتدحاً في الوقت ذاته ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس بخصوص مواجهة سيتي وآرسنال، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق الإسباني للحديث عن فيروس كورونا، فقال: «نحن على دراية بالأمر، كونه حدث بالفعل في إيطاليا وتم إيقاف الدوري، والآن تقام المباريات في إسبانيا دون جماهير، أعتقد أن ذلك سيحدث هنا أيضاً.

«علينا السؤال، هل يمكن لعب كرة القدم دون جمهور، إذا لم تأت الجماهير للمشاهدة فالأمر يصبح بلا قيمة، لا أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والكؤوس دون جماهير، لكننا سنتبع التعليمات».