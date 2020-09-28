غوارديولا: لن أدخل السجن لو خسرنا لقب الدوري الإنجليزي

تحدث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن صعوبة المنافسة على لقب البريميير ليغ، إلى جانب تأكيده على عدم معاناته من الضغوطات للفوز بالألقاب.

وعند سؤاله عن ما إذا كان بطل البريميير ليغ سيعود للفريق الذي يحصد 80 نقطة، أجاب الإسباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا، لا أعتقد ذلك، وربما أكون مخطئاً، لا أعرف، لكني أرى بأنك بحاجة لحصد أكثر من 90 نقطة للفوز باللقب.

"أعتقد أن وسائل الإعلام والجماهير ورئيس النادي لن يدخلوني السجن في حال فشلت في التتويج بلقب البريميير ليغ، وبالتالي ما هو الضغط؟

"الضغط أن تقوم بعملك بأفضل صورة ممكنة، وأسوأ شيء ممكن يحدث لي أن تتم إقالتي، حينها سأحتضن الكثير من الأشخاص هنا، وسأشكر الفرصة العظيمة التي حظيت بها للتواجد في إنجلترا وفي البريميير ليغ، لا أعاني من الضغط، أحاول القيام بعملي".

وتابع: "دائماً ما أتعامل مع الأمور على هذا النحو، منذ أن بدأت في برشلونة وخسرنا مباريات في البداية، قلت حسناً، أسوأ شيء ممكن أن يحدث أني سأعود لمنزلي مع أسرتي وسأجد وظيفة أخرى، وسأحظى بمزيد من الوقت للعب الجولف أو أي شيء آخر.

"هذا الضغط الذي أضعه على نفسي، بالطبع أشعر بالقلق والحزن عند عدم تحقيق الفوز، وحزنت عند الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكني أتقبل أن ذلك جزء من حياتي، قمنا بكل شيء لمحاولة تحقيق الانتصار، لكننا لن نموت إذا لم نتوج بلقب ما".

وعاد المدرب الإسباني للحديث عن بطولة الدوري قائلاً: "سيحصد البطل أكثر من 90 نقطة، سيحدث ذلك للموسم الرابع على التوالي، وربما يكون البطل هو من يقترب لـ100 نقطة، وإذا خسرنا مباراة ربما لا نفوز بالدوري، الأمر لا يقتصر على ليفربول، فهناك مانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي بصورة جيدة، وآرسنال الذي تغير تماماً مع ميكيل (آرتيتا)".

أضاف: "فرق (جوزيه) مورينيو تنافسية للغاية، وازداد الأمر بوجود (غاريث) بايل و(سيرخيو) ريغيلون وباقي اللاعبين، وهناك تشيلسي، وليستر بما قدمه الموسم الماضي، وبالتالي الأمر صعب، لكني أرى أن البطل سيحصد الكثير من النقاط، وبالتالي لا يمكننا فقدان النقاط.

"لدي شعور بأن كل موسم يصبح أقوى، لا أقول بأن هذا الأقوى، لكن كل موسم منذ وصولي قوي للغاية، وهذا جيد للبطولة بشكل عام".