غوارديولا: مانشستر سيتي جاهز للإطاحة بباريس سان جيرمان

تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن المباراة المرتقبة اليوم بين فريقه وباريس سان جيرمان على ملعب بارك دو برانس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً على قوة المنافس وإمكانياته الفنية والبدنية العالية.

وقال غوارديولا: "يشرفنا أن نكون أحد الفرق الأربعة في نصف النهائي هذا الموسم، مواجهة باريس سان جيرمان صعبة، لكننا نعرف ما علينا القيام به، سنذهب إلى باريس للفوز بهذه المباراة.

وحول توقعاته للنتيجة، قال الإسباني: "باريس سان جيرمان فريق خطير، لديه جودة استثنائية خاصة في تنفيذ الهجمات المرتدة، والسبيل للقضاء على خطورته والسيطرة على المجريات سيكون من خلال فرض أسلوبنا وطريقتنا، كلما كنت على طبيعتك، زادت فرصتك في النجاح، جميع اللاعبين لائقون وجاهزون، نحن سعداء جداً بالوصول لهذه المرحلة من البطولة".

وأوضح: "عموماً كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، يمكن أن يكون لديك الكثير من الفرص وتخسر، قد تكون أرقامك أفضل من المنافس وتخسر، هذا هو السبب في أن كرة القدم لعبة رائعة، سنحاول فرض أسلوبنا ونستمتع بمباراة رائعة.

"تعلمت من يوهان كرويف أن استمتع بالمباراة والمسؤولية، وأن استمتع بالموقف الذي أمر به".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الوصول لنصف النهائي لأول مرة منذ فترة طويلة سيجعل الفريق يلعب بحرية أكبر، قال غوارديولا: "إذا تجاوزت ربع النهائي لا يعني ذلك أنك ستتأهل للنهائي، هناك أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة معتادة على التواجد في هذه الأدوار، لكنه بالنسبة لنا أمر جديد، هذه المرة الثانية فقط التي نصل فيها لنصف النهائي، مانشستر سيتي ليس من أندية النخبة في هذه البطولة، لكننا نريد أن نصبح كذلك، نحن محظوظون بما وصلنا إليه حتى الآن".

ورداً على سؤال بشأن المقارنة بين نجم باريس سان جيرمان الشاب كيليان مبابي، ونجم مانشستر سيتي الصاعد فيل فودين، قال غوارديولا: "يلعبان في مركزين مختلفين، ومن الصعب المقارنة بينهما، إنهما شابان وموهوبان جداً، أنا متأكد أن باريس سان جيرمان سعيد بوجود مبابي، وأنا سعيد بدوري لوجود فودين".