ذهاب نصف نهائي الأبطال: سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على سان جيرمان

يلتقى باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء على ملعب بارك دو برانس، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الباريسي تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، لمواصلة عروضه القوية التي يقدمها في البطولة، والتي كان آخرها عندما أطاح في ربع النهائي ببايرن ميونيخ، حامل اللقب، بعدما تغلب عليه في ذهاباً خارج ملعبه بثلاثة أهداف لاثنين، قبل أن يخسر إياباً بهدف نظيف، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3-3، ليتأهل سان جيرمان مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويبحث رفاق كيليان مبابي عن تحقيق الفوز اليوم بأكثر من هدف، لتسهيل المهمة في مباراة العودة التي ستقام على ملعب الاتحاد في 4 من الشهر القادم.

ويطمح العملاق الباريسي في بلوغ المباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي، في ظل سعيه للفوز بلقب البطولة المستعصي، لتعويض خسارة نهائي النسخة الماضية أمام بايرن بهدف نظيف.

ويدخل سان جيرمان المباراة مكتمل الصفوف، بعد تأكد جاهزية مبابي للمشاركة، عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أمام ميتز ضمن الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كايلور نافاس، خط الدفاع: لايفين كورزاوا – برينسيل كيمبمبي – تيلو كيرير – أليساندرو فلورينزي، خط الوسط: لياندرو باريديس – ماركو فيراتي – آندير هيريرا، خط الهجوم: نيمار – كيليان مبابي – بابلو سارابيا.

فى المقابل، يدخل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحه الأحد الماضي في التتويج ببطولة كأس كاراباو، عقب تغلبه على توتنهام بهدف نظيف، فضلاً عن النتائج المميزة التى يقدمها في الدوري الإنجليزي واقترابه من الظفر باللقب، حيث يحتاج لحصد 6 نقاط من 5 مباريات متبقية بصرف النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

ويتطلع مانشستر سيتي للوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه والتتويج باللقب.

وتأهل سيتي إلى نصف النهائى بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لاثنين بمجموع المباراتين.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زاك ستيفين، خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – آيميريك لابورت – كايل ووكر، خط الوسط: فيرناندينيو – إيلكاي غوندوغان – كيفين دي بروينه، خط الهجوم: رياض محرز- رحيم ستيرلينغ – فيل فودين.