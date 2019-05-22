غوارديولا معجب بيوفنتوس لكنه يريد البقاء في سيتي

أكدت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية الأربعاء، أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قابل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس في ميلانو، لكنه سيستمر في إنجلترا لموسم إضافي على الأقل.

وكشف الصحفي غاغو هويرتا عن اللقاء الذي جمع بيب بالمدير الرياضي ليوفي خصوصاً مع رغبة النادي الإيطالي في تعيينه بعد رحيل ماسيميليانو آليغري.

وأبلغ غوارديولا مسؤولي البيانكونيري عن إعجابه الشديد بمشروع النادي، لكنه يفضل الاستمرار مع سيتي حتى نهاية عقده في صيف 2021 أو لموسم إضافي على الأقل.

يذكر أن خبر توقيع غوارديولا ليوفنتوس انتشر بشكل كبير أمس الثلاثاء، بعد أن أشار راديو "سبورتيفا" الإيطالي إلى التوقيع الرسمي بين الطرفين، لكن النفي جاء سريعاً من داخل مكاتب بطل الكالتشيو ومقربين من المدرب الإسباني.