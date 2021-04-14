غوارديولا: نتيجة مباراة الذهاب أمام دورتموند لا تعني شيئاً

شدد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند أن نتيجة لقاء الذهاب لا تعني أن التأهل للربع النهائي مضمون.

وتغلب سيتي على نظيره الألماني بصعوبة بهدفين لهدف على ملعب الإمارات.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب سيغنال إيدونا بارك اليوم الأربعاء.

وقال المدير الفني الإسباني عن المواجهة المرتقبة: «نحن نتدرب ثم نسافر إلى ألمانيا ونتناول العشاء، نتطلع للأمام، لا شيء مضمون، حققنا نتيجة جيدة في مباراتنا الأولى، سنلعب سعياً لتحقيق الفوز.

«علينا أن نحاول حتى ننفذ خطتنا، لا يهم ما حدث في مباراة الذهاب، أمامنا فرصة في لقاء الإياب، فكرتنا هي أن نبذل قصارى جهدنا ونجعلهم يشعرون بأننا لن ندافع عما حصلنا عليه ذهاباً، نريد أن نفرض أسلوبنا للفوز بالمباراة».