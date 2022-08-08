غوارديولا: هالاند لا يستطيع حل جميع مشاكل مانشستر سيتي

اعترف المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا أن تعاقد مانشستر سيتي الجديد النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند لا يستطيع حل جميع مشاكل الفريق.

وحقق سيتي فوزاً مهماً في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ويست هام يونايتد بهدفين دون رد أمس الأحد على ملعب لندن الأولمبي.

وجاء الهدفان بتوقيع المهاجم الشاب حيث سجل الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الثاني إثر تمريرة من زميله البلجيكي كيفين دي بروينه.

ماذا قال غوارديولا عن هالاند ؟

وقال غوارديولا بعد المباراة: "كل الفريق كان مميزاً، لكن أن يسجل إيرلينغ هدفين أمر جيد بالنسبة له ولنا.

"وجوده يشكل تهديداً للخصوم، لكنه لن يحل جميع مشاكلنا، يضيف شيئاً لفريقنا، لكن الاعتماد عليه لوحده أمر خاطىء."