العظماء..تعليق أبو تريكة على فوز غوارديولا بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي

استحوذ اللاعب المصري المعتزل ومحلل قنوات بي إن سبورت محمد أبو تريكة على قلوب متابعيه يوم أمس بعد تعليقه على إنجاز بيب غوارديولا في عالم التدريب وتحقيقه الثلاثية مع مانشستر سيتي.

وكان السيتي قد تمكن أمس من الفوز على إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، ليحقق أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه وليصبح سادس نادي إنجليزي يفوز بذات الأذنين.

تعليق على أبو تريكة على فوز غوارديولا بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي

وصف أمير القلوب محمد أبو تريكة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بصفة العظماء جنبًا إلى جنب مع ليونيل ميسي، موضحًا أن الأول كان عظيمًا واستثنائيًا في عالم التدريب، والثاني كان كذلك في عالم كرة القدم.

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وقال أبو تريكة: "كانوا بيقولوا ميسي مش حيكون أفضل لاعب في التاريخ إلّا لما يحقق كأس العالم وحققها مع الأرجنتين هذا الموسم في قطر 2022، ونفس الشيء قالوا على غوارديولا مش هيبقى أفضل مدرب إلّا لما يحقق دوري أبطال أوروبا مع فريق تاني غير برشلونة وأهو فاز باللقب مع السيتي وحقق ثلاثية تانية".

واختتم: "ميسي موهبة استثنائية في عالم كرة القدم، وغوارديولا موهبة استثنائية في عالم التدريب، علشان كدة دايمًا بيكون هناك معايير استثنائية للعظماء مثل ميسي وغوارديولا ودايمًا مطالبين بتحقيق كل شيء".