غوارديولا يرفض الحديث عن مستقبل غوندوغان مع مانشستر سيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عدم مقدرته على الإجابة على أي سؤال من قبل الصحافة بخصوص مستقبل نجم وسط السيتي مع الفريق إيلكاي غونودغان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الألماني مع السيتي هذا الصيف، وسيصبح متاحًا للانتقال مجانًا لأي فريق، في الوقت الذي لم يتوصل فيه النادي الإنجليزي إلى اتفاق بخصوص تجديد العقد وتمديده لسنوات إضافية.

غوارديولا يثير الغموض حول مستقبل غوندوغان مع مانشستر سيتي

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي ربطت اسم نجم الوسط إيلكاي غوندوغان بالانتقال إلى برشلونة الموسم القادم أو إلى آرسنال.

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ولم يطرح السيتي حتى الآن فكرة تجديد العقد، على الرغم من أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا كان جزءًا أساسيًا ومهمًا في نجاح الفريق هذا الموسم بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي إلى جانب المنافسة في نهائي الأبطال ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعندما وجه الصحفيين سؤالًا لغوارديولا عن مستقبل غوندوغان مع الفريق، هز كتفيه وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء الآن، لأنني ببساطة لا أعلم أي شيء حول هذا الأمر".

الجدير بالذكر أن غوندوغان يريد البقاء في مانشستر سيتي ولكن بشرط أن يكون العقد طويل المدة، في الجهة المقابلة فإن النادي الإنجليزي مستعد للتجديد لمدة عام إضافي فقط.

بالإضافة لما سبق، فإن نادي برشلونة عرض أيضًا على اللاعب الألماني عقد لمدة موسمين، كما أعرب مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا عن رغبته بضم غوندوغان، يحيث يرى أنه سيكون قطعة ذهبية في تشكيلة الفريق الموسم القادم.