غوارديولا يسعى لتطوير شراكة هالاند وألفاريز

اعترف الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه يتطلع لرؤية النرويجي إيرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز يتألقان سوياً في خط هجوم الفريق.

وشارك الثنائي سوياً لمدة 19 دقيقة خلال المباراة التي تغلب فيها سيتي بصعوبة على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك الأرجنتيني في الدقائق الـ 19 الأخيرة أمام ولفرهامبتون مطلع الأسبوع الجاري وكان قريباً من صناعة هدف لهالاند في اللقاء الذي أنهاه السيتيزنز بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال غوارديولا عن شراكة هالاند وألفاريز؟

يتطلع المدير الفني الإسباني للاستفادة من الثنائي في قادم المواعيد، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "ترابيل فوتبول": "كانت المرة الثانية التي أرى فيها جوليان وإيرلينغ سوياً على أرض الملعب، وقد أعجبني ما قدماه، لأنهما يصبحان أكثر إصراراً وقوة.

"الأداء والترابط يعتمد عليهما، أراهما مترابطين بشكلٍ جيد، ليسا أنانيين، إذ يمرر أحدهما الكرة للآخر ويفكران ببعضهما باستمرار."