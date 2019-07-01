غوارديولا يشكك في استفادة برشلونة من عودة نيمار

يرى بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لبرشلونة، والحالي لمانشستر سيتي، أن نيمار نجم باريس سان جيرمان لاعب استثنائي، لكنه شكك في ظهوره بنفس المستوى الذي كان عليه مع البارسا، إذا ما عاد للبارسا مرة أخرى.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها مواطنته صحيفة "سبورت": "نيمار لاعب استثنائي، لكني لا أعرف ما إذا كان نفس اللاعب الذي شاهدناه في برشلونة، لكنه جيد جداً ولا أحد يشكك في ذلك".

وعن حقبة ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، قال "بيب": "كان الثلاثي الهجومي لبرشلونة يتواجد في العمق أكثر من حقبتي مع الفريق، حيث كنت مجنوناً ودفعت بالجميع للأمام.

"لعب هذا الثلاثي في العمق أكثر خلال الهجمات العكسية، بينما خلال عصري كنا نلعب على بعد 30 إلى 40 متراً وكان لا يمكن إيقافنا، إنه نفس الشيء حالياً، فبرشلونة لديه الكثير من اللاعبين الجيدين".