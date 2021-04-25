غوارديولا يطالب ستيرلينغ باستغلال الفرص

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه يثق بشكل كامل برحيم ستيرلينغ رغم خروج جناح المنتخب الإنجليزي من تشكيلته الأساسية.

وأكد "بيب" دعمه للاعب البالغ عمره 26 عاماً لاستغلال الفرص المتاحة.

وتراجع أداء ستيرلينغ بوضوح، ليمنح غوارديولا المزيد من الفرص للاعبين الآخرين مثل غابرييل جيزوس وفيل فودين ورياض محرز خلال منافسات هذا الموسم.

وقال الإسباني لوسائل الإعلام قبل خوض نهائي كأس الرابطة أمام توتنهام هوتسبير اليوم الأحد "رحيم لاعب استثنائي. كان كذلك ولا يزال وسيصبح.

"ربما لا يلعب بشكل منتظم مثل المواسم السابقة. فيل ورياض بحالة رائعة.

"لكن الفرصة ستأتي ويجب أن يكون مستعداً لإظهار إمكاناته وأن يكون جاهزاً من الناحية الذهنية ويظهر عناصر القوة التي يملكها".

وسجل ستيرلينغ 13 هدفاً في 42 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، لكنه دخل التشكيلة الأساسية ثلاث مرات في آخر عشر مباريات.

وسيحاول سيتي أن يصبح النادي الثاني في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعد ليفربول، الذي يحصد لقب كأس الرابطة أربع مرات متتالية.