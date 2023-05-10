غوارديولا يكشف سبب عدم إجراء أي تبديل أمام الريال

البوابة – أوضح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا السبب وراء عدم إجراء أي تبديل خلال المباراة أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان الريال قد قلب الطاولة في الشوط الثاني من اللقاء من حيث الأداء والفرص رغم بقاء النتيجة متعادلة 1-1 بين الطرفين، ومع ذلك لم يقم غوارديولا بأي تبديل حتى النهاية.

غوارديولا يوضح سبب عدم إجراء أي تبديل طوال اللقاء أمام ريال مدريد

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي حصلت على تصريحات صحفية من غوارديولا بعد المباراة، فإن السبب كان هو أن المدرب الإسباني رأى أن التشكيلة لا تحتاج إلى تعديل وكل اللاعبين كانوا يبلون بلاءً حسنًا على أرضية الملعب.

وقال بيب: "برناردو وغراليش كان يجب أن يبقيا في الملعب لأنهما يمتلكان مهارة الاحتفاظ بالكرة وهو ما نحتاجه، ولو أصبحت المباراة أصعب لم أكن لأغير هذين الاسمين لأنه ليس هناك بديل بنفس مستواهما".

وبالعودة إلى اللقاء، فحتى مدرب الريال كارلو أنشيلوتي لم يجر أي تبديل حتى وصلت المباراة إلى آخر 10 دقائق، وهو ما يشير إلى أن كلا المدربين كانا على قناعة تامة بالاختيارات التي استقروا عليها قبل بداية اللقاء.