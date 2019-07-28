غودين: رونالدو غير محترم

فسر دييغو غودين المنضم هذا الصيف لإنتر ميلان، أسباب رفضه عرض يوفنتوس، كما انتقد في الوقت ذاته غريمه كريستيانو رونالدو نجم بطل إيطاليا.

وكان الأوروغوياني قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو الماضي، ليختار الانضمام إلى النيراتزوري بعد إقناعه من جانب المدير الرياضي بيبي ماروتا.

وقال غودين في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو": "قدم إنتر لي مشروعاً يناسب طموحي، أحببت فكرة أن أكون جزءاً من المنافسة، ومساعدة النيراتزوري على النجاح.

"كان هناك اهتمام من يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لكني قررت قبول عرض إنتر، لأني لم أكن أنوي الرحيل عن أتلتيكو، بالإضافة إلى أن لم يوجد نادٍ أقنعني مثل إنتر.

"يذكرني (المدرب أنتونيو) كونتي كثيراً (بالمدرب دييغو) سيميوني، إنهما يعيشان كرة القدم بنفس الشغف، والاهتمام بنفس التفاصيل، ويحصلان على أقصى استفادة من لاعبيهم، وبالنسبة للاعب هذا مثالي".

وعن مواجهة رونالدو هداف يوفنتوس، من جديد في الدوري الإيطالي، أشار: "كريستيانو يفتقر للاحترام.

بعد مباراة الإياب، ذهب لجماهير أتلتيكو مدريد؛ ليحتفل بنفس الطريقة التي احتفل بها سيميوني في الذهاب".

وأشار غودين: "فعل سيميوني هذه الحركة أمام جمهوره، ولم يكن ذلك أمام جماهير الخصم، لأنه يحترم جماهير يوفنتوس.

"ذهب رونالدو إلى جماهير أتليتي ليفعل هذه الحركة، لم يحترم المشجعين، وهذه حركة لا أخلاقية وظهر بها قليل الاحترام.

"مواجهة رونالدو ليست مشكلة تقنية، بل مشكلة في الرأس، عليك التركيز في كل شيء حتى لو خارج إطار كرة القدم، عليك التركيز طوال الـ 90 دقيقة، لأنك إذا فقدت تركيزك ولو للحظة يمكنه أن يستغل الفرصة".