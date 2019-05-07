غوندوغان: رونالدو ليس "غالاكتيكو" مثل ميسي

يرى إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي أن كريستيانو رونالدو ليس لاعب "غالاكتيكو" مثل غريمه ليونيل ميسي، مشدداً على أن هداف برشلونة بات على مستوى أعلى مقارنة بغيره.

ورغم أن الثنائي ظفرا بالكرة الذهبية 10 مرات فيما بينهما بواقع 5 ألقاب لكلٍ منهما، إلا أن الألماني يعتبر "ليو" من طينة مختلفة.

وقال غوندوغان لشبكة "دي أي زد إن" الرياضية: "رونالدو لاعب استثنائي، لكنه يأتي في المركز الثاني، فهو لا يقترب من مستوى ميسي الغالاكتيكو.

"لا أعتقد أننا سنرى لاعباً مثله، لذلك علينا متابعته والاستمتاع بما يقدمه، فأنا من أشد معجبيه".

يذكر أن ميسي على أعتاب قيادة برشلونة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، كما قاد الفريق للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني مؤخراً، ويبدو حالياً المرشح الأوفر حظاً للظفر بالكرة الذهبية.