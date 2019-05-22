غياب كروس وتير شتيغين عن تشكيلة ألمانيا

غاب لاعب الوسط توني كروس، والحارس مارك-أندريه تير شتيغين، عن تشكيلة منتخب ألمانيا التي اختارها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وأصيب حارس برشلونة بركبته، فيما عانى لاعب وسط ريال مدريد من إصابة عضلية.

ويحل منتخب ألمانيا في 8 يونيو ضيفاً على نظيره البيلاروسي، ثم يستضيف منتخب إستونيا في ماينتس بعدها بثلاثة أيام.

وأشار الاتحاد الألماني أن الحارس مانويل نوير، استدعي "في الوقت الحالي"، إذ يعاني حارس بايرن ميونيخ، بطل الدوري المحلي، منذ أسابيع من إصابة عضلية في ربلة ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في البوندسليغا، وقد يستعيد موقعه السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس أمام لايبتزيغ.

وخاضت ألمانيا مباراة واحدة في مجموعتها الثالثة فازت فيها على أرض هولندا 3-2.

فيما يلي التشكيلة من 22 لاعباً:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، بيرند لينو (آرسنال)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبيرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبتزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان)، نيكو شولتز (هوفنهايم)، نيكلاس شتارك (هيرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناتان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: يوليان براندت وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، وإيلكاي غوندوغان ولوروا سانيه (مانشستر سيتي)، وماركو رويس (بوروسيا دورتموند).

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبتزيغ).