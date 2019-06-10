غياب نيمار عن كوبا أميركا يحبط تيتي

أكد المدير الفني لمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، شعوره بالإحباط لغياب النجم نيمار عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الأراضي البرازيلية للإصابة.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عقب تدريبات الفريق في مدينة بورتو آليغري: "من الناحية الإنسانية أشعر بالقلق عليه بسبب مشكلاته، وكمدرب أشعر بالإحباط لغياب لاعب يعد بالنسبة لي من أفضل 3 لاعبين في العالم، إلى جانب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وشهد تمرين السبت مشاركة ويليان نجم تشيلسي الذي تم استدعاؤه لقائمة المنتخب ليحل محل نيمار الذي أصيب في الكاحل الأيمن خلال ودية بلاده أمام نظيره القطري الخميس الماضي، ليغيب عن كوبا أميركا وسط الجدل الذي يحيط به بسبب اتهام فتاة له باغتصابها في باريس.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرازيلي الأحد هندوراس في آخر ودية قبل أن يستهل مشواره في كوبا أميركا في 14 من الشهر الجاري أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا فنزويلا وبيرو.