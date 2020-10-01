غيغز: رحيل بايل عن ريال مدريد كان الخيار الأفضل للجميع

يؤمن ريان غيغز المدير الفني لمنتخب ويلز، أن رحيل غاريث بايل عن ريال مدريد وانتقاله لتوتنهام كان الخيار الأفضل للجميع.

عانى الويلزي العديد من الأزمات في ريال، بعد توتر علاقته بالمدرب زين الدين زيدان، الذي قرر التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واختار النجم الويلزي العودة إلى بيته السابق توتنهام، على سبيل الإعارة مع وجود إمكانية الشراء، بعد 7 سنوات قضاها مع ريال مدريد.

وفي هذا الشأن، قال غيغز لشبكة "سكاي سبورتس": "سيلعب بشكل منتظم وبصورة أكبر من وضعه السابق مع ريال، ستكون خطوة جيدة له وللدوري الإنجليزي أيضاً برؤيته في المباريات بشكل أسبوعي.

"هو يعرف توتنهام جيداً ويعمل مع مدرب رائع مثل جوزيه مورينيو، لذلك الأمر بمثابة العودة إلى المنزل.

"سيتحسن كثيراً هناك مع لعبه بانتظام، وسيكون أكثر حدة، لأنه يجيد الاعتناء بنفسه واستغلال جودته والخبرة الكبيرة التي يمتلكها".

يذكر أن صاحب الـ 31 عاماً يعاني حالياً من إصابة في الركبة، وهو الأمر الذي تسبب في تأجيل ظهوره الأول مع توتنهام، وكذلك سيبعده عن منتخب ويلز في فترة التوقف الدولي.