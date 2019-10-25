غيغز: ميسي يأتي مرة واحدة

حدد الأسطورة ريان غيغز، قائد مانشستر يونايتد السابق، اختياره الأفضل بين زميله الأسبق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، وليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

وعلى الرغم من مزاملة رونالدو لسنوات طويلة في يونايتد، إلا أن الويلزي لم يستطع إخفاء اعتقاده بأن ميسي في مستوى آخر عن الجميع.

وقال غيغز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "من الواضح أني أميل إلى رونالدو بعض الشيء لأني زاملته ورأيته يتطور كلاعب، لكن ميسي عبقري، إنه لاعب يأتي مرة واحدة في العمر، والأمور بالنسبة له بسيطة للغاية".