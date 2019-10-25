  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. غيغز: ميسي يأتي مرة واحدة

غيغز: ميسي يأتي مرة واحدة

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:26
ريان غيغز
ريان غيغز

حدد الأسطورة ريان غيغز، قائد مانشستر يونايتد السابق، اختياره الأفضل بين زميله الأسبق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، وليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

وعلى الرغم من مزاملة رونالدو لسنوات طويلة في يونايتد، إلا أن الويلزي لم يستطع إخفاء اعتقاده بأن ميسي في مستوى آخر عن الجميع.

وقال غيغز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "من الواضح أني أميل إلى رونالدو بعض الشيء لأني زاملته ورأيته يتطور كلاعب، لكن ميسي عبقري، إنه لاعب يأتي مرة واحدة في العمر، والأمور بالنسبة له بسيطة للغاية".

Via SyndiGate.info


© جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...