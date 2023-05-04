فابريزيو رومانو: سبب وحيد يمنع انتقال اليستير إلى ليفربول

البوابة – أكد الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن انتقال بطل كأس العالم 2022 أليكسيس ماك اليستير إلى ليفربول قد يتلاشى تمامًا في حالة واحدة فقط.

وبالتأكيد بات الجميع يعلم أن ليفربول يستعد لإعادة بناء صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي وخاصة خط الوسط، وبناء على ذلك تم ربط النادي بالعديد من الأسماء المحتملة للانتقال للأنفيلد خلال الشهور الماضية.

فابريزيو رومانو يوضح السبب الذي قد يعرقل انتقال اليستير إلى ليفربول

بحسب فابريزيو رومانو، فإن الريدز بدأ منذ الآن بالفعل باتخاذ خطوات جادة لتأمين التعاقد مع نجم برايتون ماك اليستير ويأمل النادي الإنجليزي أن ينهي الصفقة مبكرًا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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وفي تغريدة للصحفي الإيطالي عبر "تويتر" اليوم الخميس قال: "ليفربول قدم مشروعه الرياضي وعرضه المالي للاعب أليكسيس ماك اليستير".

وأضاف: "النادي سيضغط لاتمام الصفقة خلال الأسابيع القادمة، هناك مفاوضات متقدمة بين الطرفين ولكن لم يتم أي اتفاق رسمي حتى الآن"، وتابع: "بالنسبة لاليستير فإنه حسم قراره بنسبة 100% وسيغادر برايتون مبكرًا، قد يحدث ذلك في مايو أو يونيو".

وأوضح رومانو أن الحالة الوحيدة التي قد تعرقل انتقال اليستير إلى ليفربول هو تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا لنادي تشيلسي، حيث أنه أرجنتيني الجنسية مثل اليستير وقد يفضل الأخير التواجد إلى جانب مواطنه.