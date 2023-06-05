فابريزيو رومانو: عرض ملياري من الاتحاد السعودي على طاولة بنزيما

ودع نادي ريال مدريد يوم أمس قائد الفريق كريم بنزيما بعد 14 عامًا حقق خلالها عشرات الألقاب في مختلف المسابقات، وبدأ الحديث الآن عن العرض الملياري من نادي الاتحاد السعودي الذي ينتظر النجم الفرنسي هذا الصيف.

وبحسب التقارير، فإن أغلب المؤشرات والدلائل تشير إلى أن الوجهة القادمة للنجم صاحب الـ35 عامًا ستكون المملكة العربية السعودية والدوري السعودي للمحترفين والذي قد يصبح فيه أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.

فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل عرض الاتحاد السعودي للنجم كريم بنزيما

بحسب الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزو رومانو، فإن بنزيما سيتقاضى 643 مليون دولار في عقد يمتد لثلاثة مواسم مع بطل الدوري السعودي للمحترفين نادي الاتحاد حتى عام 2025، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن بنزيما وقع الأوراق الرئيسية في العقد وسيتقاضى في الموسم الواحد 200 مليون يورو تتضمن صفقات واتفاقات دعائية وحوافز ومكافآت أخرى.

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وأوضح رومانو أن الاتحاد السعودي يعمل أيضًا على صفقة أخرى في نفس الوقت، حيث تتفاوض الإدارة حاليًا للتعاقد مع لاعب تشيلسي نغولو كانتي لتدعيم خط الوسط في صفوف الفريق الموسم القادم.

واختتم فابريزيو رومانو أن كريم بنزيما سيودع جماهير نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، ومن ثم سيجهز نفسه للسفر إلى المملكة العربية السعودية.