فابريزيو رومانو: ماك أليستير إلى ليفربول حتى عام 2028

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عن توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق لضم نجم برايتون ونجم منتخب الأرجنتين أليكسيس ماك أليستير حتى عام 2028.

واستطاع الريدز أن ينهي هذه الصفقة المهمة لخط الوسط لديه الموسم القادم، بعد منافسة شرسة من قبل باقي الأندية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الذي كان له دورًا رئيسيًا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 وأيضًا لعب دورًا مهمًا مع برايتون في العديد من المناسبات.

فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل عقد ماك أليستير مع ليفربول

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل صفقة انتقال أليكسيس ماك أليستير إلى ليفربول والتي كان يتم الحديث عنها منذ أبريل الماضي.

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وفي التفاصيل، وافق أليستير على التوقيع لنادي ليفربول لمدة 5 مواسم حتى عام 2028، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية خلال أقل من 48 ساعة، وسيتم إنهاء الاتفاق رسميًا بين الريدز وبرايتون خلال الأسبوع الحالي.

أيضًا أوضح رومانو أن ليفربول سيضع شرطًا جزائيًا في عقد النجم الأرجنتيني بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، في حال قرر اللاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل انتهاء مدة العقد.