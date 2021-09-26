فاتسكه: دورتموند ليس مجبراً على بيع هالاند

أكد مدير بوروسيا دورتموند العام هانس يواكيم فاتسكه أن النادي لن يكون مجبراً على بيع هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند نظراً لأسباب اقتصادية.

وأشار فاتسكه إلى أن شائعات ضرورة بيع النجم الشاب ليست إلا "هراء".

وانضم النرويجي الصاعد إلى أسود فيستفاليا في يناير من عام 2020 قادماً من ريد بول سالزبورغ مقابل 20 مليون يورو.

وكشفت شائعات أنه تم وضع النادي للتداول في سوق الأسهم وأنه سيضطر لبيع هالاند كونه يواجه صعوبات اقتصادية.

فاتسكه يؤكد أن بيع هالاند سيتم فقط بقرار من إدارة دورتموند

لكن المدير العام نفى هذه التقارير مشيراً إلى أن قرار بيع المهاجم بحال حصوله سيصدر فقط من الإدارة ولن يكون سببه ضغوطات خارجية.

كما نوهت وسائل إعلامية إلى أن سعر النجم الشاب سيصبح 75 مليون يورو بدءاً من صيف عام 2022.

وستصطف الأندية الكبيرة في أوروبا للظفر بتوقيع الدولي النرويجي نهاية الموسم الجاري، إلا أن فاتسكه واثق من أن اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا لن يتسرعا في الاختيار.